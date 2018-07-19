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Установлены личности отравителей Скрипалей

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: Global Look Press
В скандальном деле поставят точку

В деле Скрипаля наметился прорыв. Вот-вот станут известны имена тех, кто якобы совершил покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию.

Следователям удалось установить личности людей, которых подозревают в покушении на двойного агента Сергея Скрипаля. Тех, кто пытался отравить несчастных "Новичком", отследили по камерам видеонаблюдения. Кроме того, в ходе расследования проверили информацию о тех, кто приехал в Британию в это время. Об этом со ссылкой на информированный источник передает агентство Press Association.

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"Они уверены, что они русские", – рассказал о выводах полиции собеседник газеты.

Напомним, накануне в Соединенном Королевстве заявили, что покушение организовала группа из шести человек во главе с женщиной. Все они, конечно, сотрудники российской разведки.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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