В деле Скрипаля наметился прорыв. Вот-вот станут известны имена тех, кто якобы совершил покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь Юлию.

Следователям удалось установить личности людей, которых подозревают в покушении на двойного агента Сергея Скрипаля. Тех, кто пытался отравить несчастных "Новичком", отследили по камерам видеонаблюдения. Кроме того, в ходе расследования проверили информацию о тех, кто приехал в Британию в это время. Об этом со ссылкой на информированный источник передает агентство Press Association.

"Они уверены, что они русские", – рассказал о выводах полиции собеседник газеты.

