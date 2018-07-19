У российской стороны лопнуло терпение

Очередная безумная версия об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери стала последней каплей. Дипломаты намерены добиться четкого ответа на заданные сотню раз вопросы. Посол России в Великобритании Александр Яковенко лично потребует от нового главы МИД Джереми Ханта назвать имена подозреваемых в легендарном покушении на Скрипалей.

О некой группе из шести российских разведчиков, которую возглавляла женщина, трубят все зарубежные СМИ, отметил Яковенко. Кроме фейковых новостей, британцам, видимо, нечего предъявить в качестве обвинения.

"Я хочу услышать от Скотленд-ярда, от Форин-офиса. Многие версии в газетах не подтверждаются на официальном уровне", – цитирует посла РИА "Новости".

Покинувший недавно свой пост на фоне скандала с Терезой Мэй Борис Джонсон всячески увиливал от встреч с нашими дипломатами. Однако его преемнику не удастся отвертеться.

"Я планирую возобновить свое предложение встретиться с министром иностранных дел Хантом и обсудить российско-британские отношения", – сообщил Яковенко.

Между тем продолжение саги о Скрипалях оценил эксперт. Многочисленные версии, которые чуть ли не каждый день тиражируют СМИ со ссылкой на некие таинственные источники, не имеют никаких оснований и доказательств. Последняя информация о группе россиян, которая пыталась ликвидировать экс-полковника ГРУ, так же смехотворна, как и предыдущие – о флаконе духов и так далее. Расследование британцы затягивают намеренно, отыскивая все новые "улики". Это дает им возможность обострить и так уже испорченные отношения с Россией и надавить на нее, отметил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Все это является определенными шагами для воздействия на общественное мнение. Это способ давления на нашу страну. Достижение правды никого не интересует, важен сам процесс", – заявил эксперт в беседе с RT.

Напомним, бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта. В так называемом покушении незамедлительно обвинили Россию, что вылилось в дипломатический скандал.