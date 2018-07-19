Отравители Скрипаля разгуливали под носом у полицейских

Британских стражей порядка высмеяли

Виктория, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, скептически отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что в Британии опознали отравителей Сергея Скрипаля и его дочери.

"Писать-то можно все... При этом, если читать (публикацию), они сначала прилетели вместе с Юлией на одном самолете, их "траванули" и улетели обратно в Россию… Потом они опять прилетели, отравили двух бомжей и вернулись обратно", – сказала она телеканалу "360". По словам Виктории, ничего другого от британских СМИ она не ожидала.

Она считает, что не нужно ничего обсуждать, пока Скотленд-Ярд не сделает официального заявления и не назовет конкретные имена, а журналисты сейчас просто пытаются подогреть интерес публики к этой теме. "Сами придумали, сами исполнили, сами и не доделали. Вот и все", – подытожила Виктория.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом "Новичок" в английском городе Солсбери в начале марта. Лондон заявил, что за инцидентом стоит Москва, не предоставив при этом никаких доказательств. Дело Скрипалей вызвало международный скандал: свыше 20 стран выслали более 100 российских дипломатов. В СМИ 19 июля появилась информация, что следователи установили личности людей, подозреваемых в покушении на Скрипалей.

