Отравители Скрипаля разгуливали под носом у полицейских
Виктория, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, скептически отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что в Британии опознали отравителей Сергея Скрипаля и его дочери.
"Писать-то можно все... При этом, если читать (публикацию), они сначала прилетели вместе с Юлией на одном самолете, их "траванули" и улетели обратно в Россию… Потом они опять прилетели, отравили двух бомжей и вернулись обратно", – сказала она телеканалу "360". По словам Виктории, ничего другого от британских СМИ она не ожидала.
Она считает, что не нужно ничего обсуждать, пока Скотленд-Ярд не сделает официального заявления и не назовет конкретные имена, а журналисты сейчас просто пытаются подогреть интерес публики к этой теме. "Сами придумали, сами исполнили, сами и не доделали. Вот и все", – подытожила Виктория.
Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом "Новичок" в английском городе Солсбери в начале марта. Лондон заявил, что за инцидентом стоит Москва, не предоставив при этом никаких доказательств. Дело Скрипалей вызвало международный скандал: свыше 20 стран выслали более 100 российских дипломатов. В СМИ 19 июля появилась информация, что следователи установили личности людей, подозреваемых в покушении на Скрипалей.
Путин напугал жену Трампа
Странному поведению Меланьи нашли неожиданное объяснение
Раскрыта причина начала третьей мировой войны
Президент США нашел неожиданный повод, по которому может вспыхнуть мировой пожар
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Незалежная объявила себя матерью российского газа
- Тайный диалог США и России по Донбассу возмутили Киев
- Украинцы забыли про треснутый Крымский мост и взялись за уплывший стадион
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина