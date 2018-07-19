Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Отравители Скрипаля разгуливали под носом у полицейских

Юлия Скрипаль. Фото: ТАСС
Британских стражей порядка высмеяли

Виктория, двоюродная сестра Юлии Скрипаль, скептически отреагировала на появившуюся в СМИ информацию о том, что в Британии опознали отравителей Сергея Скрипаля и его дочери.

"Писать-то можно все... При этом, если читать (публикацию), они сначала прилетели вместе с Юлией на одном самолете, их "траванули" и улетели обратно в Россию… Потом они опять прилетели, отравили двух бомжей и вернулись обратно", – сказала она телеканалу "360". По словам Виктории, ничего другого от британских СМИ она не ожидала. 

По теме

Она считает, что не нужно ничего обсуждать, пока Скотленд-Ярд не сделает официального заявления и не назовет конкретные имена, а журналисты сейчас просто пытаются подогреть интерес публики к этой теме. "Сами придумали, сами исполнили, сами и не доделали. Вот и все", – подытожила Виктория.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены веществом "Новичок" в английском городе Солсбери в начале марта. Лондон заявил, что за инцидентом стоит Москва, не предоставив при этом никаких доказательств. Дело Скрипалей вызвало международный скандал: свыше 20 стран выслали более 100 российских дипломатов. В СМИ 19 июля появилась информация, что следователи установили личности людей, подозреваемых в покушении на Скрипалей. 

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Путин напугал жену Трампа

Странному поведению Меланьи нашли неожиданное объяснение

Раскрыта причина начала третьей мировой войны

Президент США нашел неожиданный повод, по которому может вспыхнуть мировой пожар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей