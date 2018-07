Следы нервно-паралитического вещества "Новичок" завели следователей уже в общественные туалеты в парке Солсбери, где был найден бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщает Sky News, специалисты осматривают в местных Садах Королева Елизаветы. В целях безопасности охотники за Новичком" одеты в противогазах и химзащитной одежде. Также во избежании возможного повторения отравления уборные огородили от зевак.

Следователи предполагают, что именно в этом парке побывала британская пара Чарли Роули и Дон Стерджесс до того, как оказаться в больнице Солсбери с теми же симптомами, что и у Скрипалей.

Teams of specialist officers are continuing their forensic search for traces of #novichok at Queen Elizabeth Gardens in #Salisbury.



Read the full story here: https://t.co/J9lNL7np6L pic.twitter.com/cgZyMrTsvV