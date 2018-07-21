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"Новичок" завел британцев в городские сортиры

Специалисты обыскивают каждый сантиметр в поисках яда для Скрипалей

Следы нервно-паралитического вещества "Новичок" завели следователей уже в общественные туалеты в парке Солсбери, где был найден бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Как сообщает Sky News, специалисты осматривают в местных Садах Королева Елизаветы. В целях безопасности охотники за Новичком" одеты в противогазах и химзащитной одежде. Также во избежании возможного повторения отравления уборные огородили от зевак. 

Следователи предполагают, что именно в этом парке побывала британская пара Чарли Роули и Дон Стерджесс до того, как оказаться в больнице Солсбери с теми же симптомами, что и у Скрипалей. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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