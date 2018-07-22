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Ключ к разгадке тайны Солсбери найден

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: Global Look Press
Скрипалей отравила женщина-призрак

Полицейские узнали, как выглядит предполагаемая отравительница экс-полковника ГРУ и его дочери. В ходе расследования удалось составить фоторобот таинственной женщины, которая якобы фигурирует в деле о покушении на Сергея и Юлию Скрипаль.

Как сообщалось ранее, следователи просмотрели записи с камер видеонаблюдения и, кажется, вышли на след так называемой преступницы. Полиция использовала современную технлогию распознавания лиц. Фоторобот пока засекречен. Изображение показали только ключевым свидетелям.

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Примечательно, что британские СМИ раскручивают дикую версию о группе из нескольких человек, якобы сотрудников российской разведки, которую возглавляла некая женщина. Именно эти люди причастны к отравлению в Солсбери. Наглость журналистов на фоне недавних высказываний представителей МИД и МВД страны о непроверенных источниках и диких домыслах репортеров поражает. Материал о "прорыве" в деле Скрипаля появился на сайте Daily Mail.

Британцы наплодили так много фейковых новостей о расследовании, что сами путаются в фактах. Напомним, сначала газеты утверждали, что группа состояла из шести человек. Сегодня издание написало почему-то о четырех. Видимо, Сергея и Юлию Скрипаль пыталась убить женщина-призрак из Солсбери, которая существует лишь в воспаленном воображении журналистов.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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