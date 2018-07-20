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Британцы захлебнулись в потоке лжи о Скрипалях

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Отравителей нашли среди коллег экс-полковника ГРУ

Журналисты продолжают плодить фантастические слухи и приводить мнимые доказательства по делу Скрипаля с завидной наглостью. Даже после заявлений британского МИД и МВД о "диких домыслах" и "плохо информированных источниках" СМИ публикуют основанные на непроверенных данных материалы.

В этот раз отличилась газета The Times. Издание раскручивает версию об "отравителях" в лице бывших или нынешних российских разведчиков. Возможно, это сотрудники ГРУ или иного разведагентства, заявили репортеры.

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"Связи с ГРУ (Главным разведывательным управлением – бывшее название Главного управления Генштаба ВС РФ) изучаются в рамках расследования неудачной попытки убить бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", – говорится в статье от 20 июля.

Напомним, версия о группе из шести человек, которую возглавила женщина, появилась на днях на фоне расследования случившегося в Эймсбери. Тогда, предположительно, "Новичком" отравились Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая не выжила. Материал со ссылкой на, конечно же, неназванный источник появился в The Daily Mail.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Виктория БАЛАЯН
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