Британцы захлебнулись в потоке лжи о Скрипалях
Журналисты продолжают плодить фантастические слухи и приводить мнимые доказательства по делу Скрипаля с завидной наглостью. Даже после заявлений британского МИД и МВД о "диких домыслах" и "плохо информированных источниках" СМИ публикуют основанные на непроверенных данных материалы.
В этот раз отличилась газета The Times. Издание раскручивает версию об "отравителях" в лице бывших или нынешних российских разведчиков. Возможно, это сотрудники ГРУ или иного разведагентства, заявили репортеры.
"Связи с ГРУ (Главным разведывательным управлением – бывшее название Главного управления Генштаба ВС РФ) изучаются в рамках расследования неудачной попытки убить бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", – говорится в статье от 20 июля.
Напомним, версия о группе из шести человек, которую возглавила женщина, появилась на днях на фоне расследования случившегося в Эймсбери. Тогда, предположительно, "Новичком" отравились Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая не выжила. Материал со ссылкой на, конечно же, неназванный источник появился в The Daily Mail.
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