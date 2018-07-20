Британцы захлебнулись в потоке лжи о Скрипалях

Отравителей нашли среди коллег экс-полковника ГРУ

Журналисты продолжают плодить фантастические слухи и приводить мнимые доказательства по делу Скрипаля с завидной наглостью. Даже после заявлений британского МИД и МВД о "диких домыслах" и "плохо информированных источниках" СМИ публикуют основанные на непроверенных данных материалы.

В этот раз отличилась газета The Times. Издание раскручивает версию об "отравителях" в лице бывших или нынешних российских разведчиков. Возможно, это сотрудники ГРУ или иного разведагентства, заявили репортеры.

"Связи с ГРУ (Главным разведывательным управлением – бывшее название Главного управления Генштаба ВС РФ) изучаются в рамках расследования неудачной попытки убить бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь", – говорится в статье от 20 июля.

Напомним, версия о группе из шести человек, которую возглавила женщина, появилась на днях на фоне расследования случившегося в Эймсбери. Тогда, предположительно, "Новичком" отравились Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая не выжила. Материал со ссылкой на, конечно же, неназванный источник появился в The Daily Mail.