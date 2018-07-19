Обвинения в адрес России были голословными, признали в Форин-офисе

Бездоказательные версии о причастности России к "делу" Скрипалей, которые тиражируют британские СМИ, недопустимо. Такую оценку дали в посольстве России в Лондоне сообщениям новостного агентства Press Association, согласно которому следствие установило лиц причастных к отравлению.

В пресс-службе отметили, что министр по вопросам безопасности в МИД Великобритании Бен Уоллес уже отнес эту информацию к категории "основанных на недостоверной информации и откровенно спекулятивных", напомнив, что ранее Скотланд-Ярд сделал заявление, согласно которому лондонская полиция отказывается обсуждать никакие версии из-за продолжающегося следствия.

"Госминистру и Скотланд-Ярду не пришлось бы опровергать подобные сообщения, если бы политическое руководство страны само не поспешило в марте выдвинуть ничем не подкрепленные обвинения в адрес России", – подчеркнули в посольстве, добавив, что вместо этого следовало дождаться результатов расследования.

Дипломаты вновь призвали британские власти расследовать отравление Сергея Скрипаля и его дочери совместно с российскими правоохранительными органами.

Напомним, агентство Press Association распространило информацию о том, что следствие якобы установило людей, отравивших экс-полковника ГРУ с дочерью благодаря записям камер видеонаблюдения.