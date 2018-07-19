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МИД Британии по-новому взглянул на причастность Москвы к отравлению Скрипалей

Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Обвинения в адрес России были голословными, признали в Форин-офисе

Бездоказательные версии о причастности России к "делу" Скрипалей, которые тиражируют британские СМИ, недопустимо. Такую оценку дали в посольстве России в Лондоне сообщениям новостного агентства Press Association, согласно которому следствие установило лиц причастных к отравлению.

В пресс-службе отметили, что министр по вопросам безопасности в МИД Великобритании Бен Уоллес уже отнес эту информацию к категории "основанных на недостоверной информации и откровенно спекулятивных", напомнив, что ранее Скотланд-Ярд сделал заявление, согласно которому лондонская полиция отказывается обсуждать никакие версии из-за продолжающегося следствия.

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"Госминистру и Скотланд-Ярду не пришлось бы опровергать подобные сообщения, если бы политическое руководство страны само не поспешило в марте выдвинуть ничем не подкрепленные обвинения в адрес России", – подчеркнули в посольстве, добавив, что вместо этого следовало дождаться результатов расследования.

Дипломаты вновь призвали британские власти расследовать отравление Сергея Скрипаля и его дочери совместно с российскими правоохранительными органами.

Напомним, агентство Press Association распространило информацию о том, что следствие якобы установило людей, отравивших экс-полковника ГРУ с дочерью благодаря записям камер видеонаблюдения.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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