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Квартиру Юлии Скрипаль могут прибрать мошенники

Юлия Скрипаль. Фото: ТАСС
Британская заложница забросила в России жилище, машину, собаку

Племянница отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери разъяснила, что публично обратилась через Сеть к двоюродной сестре, чтобы та, пока хозяйка пребывает в Великобритании, оформила на нее доверенность на квартиру и машину, которые находятся в Ярославле, с одной целью – отпугнуть возможных мошенников. И поскольку это получило широкую огласку, всякие аферисты теперь якобы к жилищу дочери шпиона не приближаются.

Уточним, что послание было адресовано еще 1 мая.

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"Сейчас машина стоит вот под таким слоем пыли, и к ней никто не подходит, потому что все знают, чья это машина, и никто не трогает. Если бы это не было придано огласке, эта машина давно бы там не стояла. Она бы просто уехала в неизвестном направлении. И неизвестно, кто бы жил в ее квартире сейчас", – сообщила сегодня свою позицию в интервью РИА "Новости" Виктория.

По ее словам, лишь после того, как она написала открытое письмо, Юлия тут же вышла на связь.

"Это было сделано для того, чтобы ее подтолкнуть к каким-либо действиям. Сейчас это имущество стоит, и если что-то случится, никто здесь в России, грубо говоря, за него ответственности не несет. Это ее имущество. Я написала, чтобы к нам претензий не было", – подчеркнула Скрипаль.

Она считает, что, придав огласке информацию о недвижимости и авто двоюродной сестры, "ни у каких товарищей-мошенников" не возникнет желания иметь дело с этим имуществом.

"Они знают: как только всплывет фамилия Скрипаль – все", – добавила родственница жертв якобы "Новичка".

Более того, Виктория напомнила, что в приюте до сих пор Юлию дожидается ее пес Нуар, за содержание которого платят знакомые девушки.

"Когда мы были в приюте, попросили хозяина приюта, чтобы с ним больше гуляли, больше времени ему уделяли, чтобы он не так переносил разлуку. Все хорошо. Он даже поправился чуть-чуть, отъелся", – уточнила двоюродная сестра.

Также она рассказала о планах в ближайшее время еще раз подать документы на визу в посольство Соединенного Королевства. Виктория намерена просить о встрече с дядей и заехать в Солсбери, дабы "увидеть, что там происходит".

"Попробую сходить в Скотленд-Ярд. У меня есть доверенность от бабушки на представление интересов семьи Скрипаль. На территории Великобритании, как представитель бабушки, я могу просить Скотленд-Ярд о том, чтобы они разрешили мне встретиться с дядей. Где он находится, знают только они", – заявила агентству россиянка.

Необходимо добавить один нюанс. Виктория решительно собралась ехать в Туманный Альбион, несмотря на тот факт, что сегодня она получила удостоверение кандидата в депутаты ярославской облдумы от одной из партий. Ну, считает Скрипаль, "одно другому не помеха", поскольку ее пребывание в Великобритании будет весьма коротким.

Елена УСОВА
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