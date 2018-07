Отравление в Эймсбери подстроили

Эксперт по химическому оружию Антон Уткин заявил, что Чарли Роули и Дон Стерджес стали жертвами террористического акта в Эймсбери, а вовсе не пострадали из-за остатков яда "Новичок", примененного в Солсбери.

Он подчеркнул, что после того, как Роули пришел в себя и был опрошен, версия о том, что отравления в Солсбери и Эймсбери были взаимосвязаны, рассыпалась. При этом Уткин добавил, что для Лондона очень важно, чтобы отравление пары Роули и его подруги Доны Стерджес выглядело случайным, ради этого полиция держит мужчину под контролем, препятствуя его общению с друзьями и прессой.

Эксперт считает важным тот факт, что упаковка с духами, которую подарил подруге Роули, была очень дорогой, и она была запечатана. "Таким образом, версия, что бутылочка – остаток того отравляющего вещества, которым были отравлены Скрипали, ломается. И тогда остается только одна версия. Она заключается в том, что это был преднамеренный террористический акт", – сказал Уткин в программе "60 минут".

О новой противоречивой информации по поводу инцидента в Эймсбери высказалось и посольство России в Великобритании. "Запечатанная коробка, выкинутая бутылка или флакончик парфюма, сломанный голыми руками? Британские СМИ (и, весьма вероятно, правительство) мутят воду свежими и противоречивыми теориями по поводу случившегося в Эймсбери, однако по-прежнему возлагают вину на Россию", – сообщается в микроблоге диппредставительства в Twitter.

Sealed box, discarded bottle or perfume bottle broken by bare hand? UK media (and highly likely the government) muddying the waters with fresh and contradictory Amesbury theories – but still putting the blame on Russia pic.twitter.com/aTUhSNr3AX