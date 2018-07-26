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Друг пары из Эймсбери раскрыл секретную информацию

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Перед отравлением с Чарли Роули засветился бородатый незнакомец

Основной свидетель узнал по фотографии возможного подозреваемого в инциденте на берегу Туманного Альбиона. Речь идет о случившемся в Эймсбери. Хотя следствие проводит параллель между двумя делами.

Темноволосый мужчина с бородой, примерно лет тридцати, – так описывает предполагаемого отравителя Эймсбери Джош Харрис, сосед пострадавшей летом. Похожего человека очевидец наблюдал рядом с Чарли Роули и Дон Стерджес около Queen Elizabeth Gardens. Там трио прогуливалось в день покушения.

Вышеперечисленные персоны – жертвы в Эймсбери, пригорода Солсбери, где без сознания в начале марта были обнаружены Сергей и Юлия Скрипали. Известно, что Роули подобрал в нацпарке флакон с парфюмом и преподнес возлюбленной. Позже женщина распылила духи на руки и лицо. Через несколько дней она скончалась, мужчина пришел в себя и дал показания.

Однако ключевые сведения стали известны именно благодаря Джошу Харрису. "Мне показали фотографию мужчины в профиль у общежития John Baker House, у него черные волосы, борода и усы. На нем была кожаная куртка, он европейской внешности. Ранее, до инцидента, я его не видел в Солсбери и не знал его лично. Видел этого типа лишь однажды – вместе с Чарли и Дон у парка Queen Elizabeth Gardens в день, как оказалось, отравления", – сообщил свидетель РБК.

По его словам, на подозреваемом были кожаная куртка, черные брюки и замшевые ботинки, уточняет URA.RU. На вид мужчине примерно 30 лет, он достаточно рослый – выше 180 сантиметров.

Из воспоминаний соседа Стерджес следует, что во время прогулки знакомые пребывали в хорошем расположении духа, но он не в курсе, в каком составе они вернулись домой.  

Инцидент в Эймсбери уже негласно нарекли "делом вторых Скрипалей". Следствие усмотрело связь в происшествиях – обе пары, считают полицейские, были отравлены одним и тем же ядом. Его название уже ни для кого не секрет – это "Новичок".

Однако, как заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании, "никто до сих пор не понимает, с каким веществом имеет дело британское следствие". "Вместо того чтобы вводить всех в заблуждение, пора бы уже представить реальные факты", – цитирует дипломата ТАСС.

Кроме того, он указал на несоответствия в материалах британских СМИ. "Обращает внимание, что британские власти старательно скрывают какую-либо информацию о "Новичке" и никак не объясняют многочисленные нестыковки в его свойствах. Если исходить из версии британского следствия о том, что одно и то же вещество было применено в Солсбери и Эймсбери, то почему воздействие на Сергея и Юлию Скрипаль растянулось на несколько часов, притом что речь шла о "чистом веществе" высокой концентрации, а Дон Стерджес почувствовала себя плохо уже через 15 минут?" – задался вопросом представитель посольства.

Также он указал на подозрительно чудесное исцеление Роули в кратчайшие сроки. "Из интервью следует, что Роули, помыв руки водой, спас свою жизнь, и, значит, "Новичок" неустойчив в окружающей среде. Непонятно, зачем тогда проводились продолжительные поиски его следов в парках и других общественных местах на открытом воздухе, а также использовались каустические химикаты для обеззараживания объектов в Солсбери", – пояснил дипломат. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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