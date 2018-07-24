Паника в Британии: появилась еще одна жертва неизвестного вещества

Новое ЧП произошло в Соединенном Королевстве

Полиция графства Уэст-Мидлендс расследует происшествие в Ледивуд – женщине плеснули в лицо каким-то едким веществом.

"Она госпитализирована с серьезными повреждениями", – сообщается в микроблоге Twitter полиции графства.

Правоохранители просят всех, кому что-то известно о нападении, поделиться информацией.

По сообщению BirminghamLive, нападавший передвигался на мотоцикле или велосипеде. Пострадавшей 47 лет, она получила химический ожог лица.