Похороны скончавшейся в Эймсбери женщины рискуют превратить сериал "Дело Скрипалей" в ужасы

Близкие не будут нести гроб с телом Дон Стерджес, погибшей от отравления "Новичком". Такое распоряжение было сделано, чтобы уберечь присутствующих от возможного контакта с отравляющим веществом, ставшим причиной смерти 44-летней матери троих детей.

Гроб с телом уже будет находиться в зале, где пройдет прощание со Стерджес. Затем ее тело кремируют.

Друг покойной Чарли Роули рассказал Sky News, что Дон "заслуживает большего", и выразил надежду, что прощание с подругой поможет ему быстрее поправиться.

Двух британцев нашли в бессознательном состоянии 30 июня в городе Эймсбери – населенном пункте неподалеку от Солсбери. Полиция пришла к выводу, что пара отравилась веществом "Новичок", 8 июля Стерджес умерла. Ее друг впоследствии пришел в себя и сейчас понемногу выздоравливает.

По словам Роули, Дон побрызгала себе на запястья веществом из флакончика с духами, а затем они отключились. В начале марта в Солсбери "Новичком" были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.