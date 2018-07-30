Вполне традиционно и здесь нашли руку Кремля

Швейцарский Центр радиологического и химико-бактериологического анализа в городе Шпиц (Labor Spiez) подвергся кибератаке хакерской группы, которая якобы имеет отношение к спецслужбам России. Об этом сообщает The Local.

Издание предполагает, что атака на эту лабораторию неслучайна, поскольку именно здесь проводится исследование вещества из дела об отравлении в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным издания, за взломом может стоять "российская правительственная группировка Sandworm". Отмечается, что хакеры распространяли экспертам письма с поддельного адреса электронной почты лаборатории. Сообщения с зараженными документами Word внутри адресовались участникам предстоящей в сентябре нынешнего года конференции по химическому оружию.

"Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на его опасность", – заявил представитель Министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии Курт Мюнгер. По его словам, лаборатория не зарегистрировала отток данных, атака причинила ограниченный ущерб.

Как пишут западные СМИ, группа Sandworm является подразделением Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, то есть внешней разведки РФ. Эксперты антивирусной компании Kaspersky Lab установили, что хакеры, взломавшие лабораторию в Шпице, явно владеют русским языком, говорится в швейцарской газете SonntagsBlick.

Напомним, в апреле глава МИД России Сергей Лавров сказал, что специалисты Labor Spiez сознательно утаили от ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) результаты своей экспертизы, поскольку они доказывали, что Скрипали были отравлены не "Новичком", а веществом BZ, которое никогда не производилось ни в СССР, ни в РФ, зато находилось в распоряжении только у США и стран НАТО.

