Скрипалей отравили американским ядом
Заявление российского министра Сергея Лаврова иностранных дел прозвучало на заседании XXVI ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), передает RT. Основная тема форума – "Единство и борьба: как развиваться в условиях противостояния XXI века?"
По словам Лаврова, согласно информации лаборатории города Шпиц в Швейцарии, в Солсбери могло быть использовано нервно-паралитическое вещество BZ. Оно было на вооружении США и Великобритании, в России не производилось.
Британские власти обвиняют Россию в покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Утверждается, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в Советском Союзе. Яд был нанесен на дверную ручку дома в Солсбери, в котором живет Скрипаль.
Россия все обвинения в причастности к отравлению категорически отрицает.
Лавров сегодня заявил, что в полном тексте конфиденциального доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в Солсбери термин "Новичок" отсутствует."В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО также взяли самостоятельно. Там не содержится каких-либо названий, "Новичок" или что-то еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах и никакого особого секрета не представляет", – сообщил глава МИД РФ.
Лавров добавил, что Россия обратится в ОЗХО с вопросом о том, почему выводы специалистов из швейцарской лаборатории вообще отсутствовала в итоговом документе.
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