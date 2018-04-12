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Джонсон призвал Москву к ответу за "Новичка"

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Gustavo Valiente
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Британский министр по-своему понял выводы ОЗХО в деле Скрипалей

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил о своей убежденности в том, что только Россия могла произвести на свет химическое вещество, которым отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Так он отреагировал на заключение независимых экспертов из Организации по запрещению химического оружия, подтвердивших, что при покушении на россиян 4 марта использовался "Новичок". Мнение министра приводит Sky News в четверг, 12 апреля.

"Сомнений в том, что именно использовалось, быть не может, как и другого объяснения относительно того, кто за этим стоит, – только у России есть средства, мотив и опыт подобных нападений", – уверен Джонсон.

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"Кремль должен ответить. Мы должны, как мировое сообщество, отстаивать порядок, основанный на правилах, которые защищают всех нас. Использование такого оружия никогда не может быть оправдано и должно быть прекращено", – подчеркнул он.

По его словам, в интересах прозрачности и поскольку, в отличие от русских, англичанам нечего скрывать, Лондон попросил ОЗХО направить полный текст доклада всем странам – участницам организации, включая и РФ.

"Мы будем неустанно работать с нашими партнерами, чтобы помочь положить конец отвратительным случаям применения оружия такого вида. Мы также организуем специальную встречу Исполнительного совета ОЗХО в следующую среду, чтобы обсудить наши дальнейшие шаги", – отметил глава Форин-офис.

Судя по реакции, Лондон совершенно уверен, что ОЗХО подтвердила выводы британской стороны об отравлении Скрипалей именно нервно-паралитическим веществом класса "Новичок".

По сообщению телеканала Sky News, чистота обнаруженного в пробах с места инцидента химиката указывает на то, что за отравлением стоит государственная структура.

Между тем в самом обнародованном докладе ОЗХО "Новичок" не упоминается ни разу. Название яда, которым отравлены Скрипали, будет засекречено и доступно лишь членам организации.

"Команда экспертов, отвечающих за техническое обеспечение, отметила, что токсическое химическое вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании практически полного отсутствия примесей", – говорится в документе организации.

Позже в четверг стало известно, что Лондон запросил проведение заседания Совбеза ООН в связи с поступившим докладом. Об этом заявили в пресс-службе постоянного представительства Соединенного Королевства при международной организации.

"Великобритания запросила провести заседание СБ ООН по докладу ОЗХО об инциденте в Солсбери. Ожидаем, что оно пройдет на следующей неделе", – говорится в сообщении в Twitter.

Елена УСОВА
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