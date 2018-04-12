В запутанном деле появляется все больше вопросов и странностей

Происходящее вокруг так называемого дела Скрипалей больше похоже на триллер, чем на детектив. Так прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова обнародованное накануне британской полицией заявление пострадавшей дочери экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. Об этом российский дипломат заявила в ходе сегодняшнего брифинга.

"Насколько нам известно, более близких родственников, чем Виктория Скрипаль и проживающая вместе с ней мать Сергея Викторовича (Скрипаля), у пострадавших нет. С какой семьей тогда общается Юлия? Тем более странно выглядит тезис: "Никто не говорит от моего имени". Знаете, если раньше это начиналось как детектив, то теперь это становится на наших глазах просто триллером", – сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что в Скотленд-Ярде работают настоящие профессионалы.

"Они неоднократно доказывали и Великобритании, и всему миру свой профессиональный уровень. Но как не задаться вопросом, почему письмо девушки публикуется именно Скотленд-Ярдом", – отметила спикер российского внешнеполитического ведомства.

По ее мнению, последнее развитие событий все больше укрепляет Москву в опасениях, что речь идет об "изоляции российской гражданки".

Также она дала оценку и появившемуся в четверг докладу независимых экспертов ОЗХО по химсоставу вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ и его дочь 4 марта в Солсбери. В не секретной его части говорится, что оно "высокой чистоты", однако название не приводится, как и страна-производитель.



"Отсутствует какая-либо информация о том, как, у кого, в каких условиях были взяты эти анализы. Такая констатация вызывает у российских экспертов вопросы и, конечно, требует дополнительной детальной проработки, в том числе с британской стороной", – считает Захарова.

Окончательные выводы, уверена дипломат, можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализов упомянутых проб.

"Россия готова и открыта к проведению совместной работы. Мы подтверждаем нашу официальную позицию: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипаля до тех пор, пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО и всему объему имеющейся в распоряжении Лондона реальной информации по этому инциденту", – подчеркнула спикер МИД РФ.

"Это не вопрос веры, а вопрос работы с конкретными материалами. Верить тем, кто ссылается на частичные результаты и заявляет от имени кого-то, больше невозможно. Мы просто все тонем в потоке дезинформации, которая так или иначе поддерживается официальным Лондоном", – резюмировала Захарова.

В первой половине четверга Организация по запрещению химического оружия обнародовала свой отчет, который содержит 12 пунктов, где говорится, что результаты расследования Великобритании по делу об отравлении Скрипалей были подтверждены командой экспертов ОЗХО.