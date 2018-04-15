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Скрипалей отравили британскими наркотиками

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Parsons
Эксперт нашел вещество, которое использовалось при покушении на экс-полковника ГРУ

Один из разработчиков химического оружия "Новичок" Леонид Ринк рассказал, чем могли отравиться Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По его словам, доклад ОЗХО доказывает, что в покушении на экс-полковника ГРУ применялось другое вещество.

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"Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же", - цитирует его РИА "Новости".

Ринк обратил внимание на то, что "Новичок" состоит из смесей большого количества разных компонентов и добавок, которые разлагаются в разное время. По этой причине эксперты должны были найти не одно чистое вещество, а несколько его частей.

При этом специалист рассказал свою версию случившегося. По его мнению, Скрипалей отравили фентанилом. В Великобритании это средство используют при производстве некоторых наркотических веществ.

"Это типичное фентанильное отравление, когда после тяжелой ситуации пострадавшие резко пошли на поправку. Я с самого начала говорил в СМИ, что симптоматика в этом деле очень похожа на фентанильное отравление", - добавил Леонид.

Ринк утверждает, что скамейку, на которой обнаружили экс-полковника и его дочь, обрызгали спреем с ядом. В результате Скрипали мгновенно получили дозу и оказались без сознания.

Создатель "Новичка" подчеркнул, что вся ситуация вокруг "дела Скрипаля" является обманом и  халтурой.

Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов, в частности, американцы выгнали 60 наших послов.

Россия предприняла ответные меры. Из страны выслали 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
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