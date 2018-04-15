Скрипалей отравили британскими наркотиками
Один из разработчиков химического оружия "Новичок" Леонид Ринк рассказал, чем могли отравиться Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По его словам, доклад ОЗХО доказывает, что в покушении на экс-полковника ГРУ применялось другое вещество.
"Если бы в той гелеобразной субстанции, которую британцы нашли на ручке двери дома Скрипалей, было чистое вещество "Новичок", Скрипали не отошли бы от этой двери и на 50 метров. Они погибли бы тут же", - цитирует его РИА "Новости".
Ринк обратил внимание на то, что "Новичок" состоит из смесей большого количества разных компонентов и добавок, которые разлагаются в разное время. По этой причине эксперты должны были найти не одно чистое вещество, а несколько его частей.
При этом специалист рассказал свою версию случившегося. По его мнению, Скрипалей отравили фентанилом. В Великобритании это средство используют при производстве некоторых наркотических веществ.
"Это типичное фентанильное отравление, когда после тяжелой ситуации пострадавшие резко пошли на поправку. Я с самого начала говорил в СМИ, что симптоматика в этом деле очень похожа на фентанильное отравление", - добавил Леонид.
Ринк утверждает, что скамейку, на которой обнаружили экс-полковника и его дочь, обрызгали спреем с ядом. В результате Скрипали мгновенно получили дозу и оказались без сознания.
Создатель "Новичка" подчеркнул, что вся ситуация вокруг "дела Скрипаля" является обманом и халтурой.
Дипломатическая война развернулась на фоне отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон бездоказательно обвиняет в случившемся Москву. Позицию Великобритании поддержали западные страны, одна за другой объявившие о выдворении наших дипломатов, в частности, американцы выгнали 60 наших послов.
Россия предприняла ответные меры. Из страны выслали 58 сотрудников посольства США в Москве, а также двоих работников генерального консульства в Екатеринбурге.
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