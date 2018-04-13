В Британии утверждают, что российские спецслужбы присматривали за английским шпионом

По меньшей мере 5 лет экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль находился "под колпаком" у своих бывших коллег. Об этом неожиданно заявил советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Марк Седвилл, сообщает Sky News в пятницу, 13 апреля.

По информации издания, в направленном генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письме англичанин утверждает, что IT-эксперты из ГРУ якобы с 2013 г. отслеживали адреса электронной почты дочери российского изгнанника Юлии Скрипаль.

В России 2000-х гг., по данным Седвилла, была создана обучающая программа для "специальных подразделений" по использованию химических отравляющих веществ. В частности, они якобы исследовали способы передачи нервно-паралитических ядов через дверные ручки. Бинго.

На эти английские фантазии уже отреагировала российская сторона, немало этому удивившись. Новость прокомментировал на брифинге в Лондоне посол РФ в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

"Я был очень удивлен... Скрипаля выпустили из Москвы, он поехал сюда (в Великобританию). Как они могли следить, как это вообще могло происходить? Если за ним шпионили, то почему по данному поводу не жаловались британские спецслужбы? Мы не получали никаких заявлений от британской стороны", – цитирует RT Яковенко.

Также он заявил, что Москва направит Лондону официальный запрос по статье 9 Конвенции о запрещении химоружия для выяснения вопросов относительно инцидента в Солсбери, во время которого 4 марта были отравлены россияне.

"Это будет интересное развитие событий", – отметил посол.

"Мы ждем официального ответа от Великобритании согласно этой Конвенции. Это очень серьезный шаг с нашей стороны", – приводит его слова РИА "Новости".

Только Яковенко закончил пресс-конференцию, как стало известно, что Лондон призвал привлечь Россию к ответственности за якобы нарушение той самой Конвенции, ради чего созвал заседание Совбеза ООН и исполнительного совета ОЗХО. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в РФ.

В заявлении утверждается, что в течение последних 10 лет наша страна производила и хранила небольшое количество вещества, которым отравили Скрипалей.

Ранее сегодня, комментируя представленный накануне доклад ОЗХО по делу Скрипалей, глава МИД России Сергей Лавров заметил, что в отчете подтвержден лишь химический состав токсина, который, по его словам, не входит в список Конвенции о запрете химоружия. Он подчеркнул, что название вещества в документе не упоминается. Лавров обвинил британских политиков в том, что они "стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании".

