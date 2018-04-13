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Москва раскроет "интересные места" секретного доклада ОЗХО

Фото: GLOBAL LOOK press/I-Images
продолжениеУ Юлии Скрипаль сдают нервы
Пока с документом разбираются специалисты

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) определили химический состав вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали, и подтвердили, что его нет в составе запрещенных токсинов. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 13 апреля. При этом некий газ "Новичок" в докладе вовсе не упоминается.

"Никаких литературных названий там не приводится. Говорится лишь о том, что это вещество не из списка, который в Конвенции о запрещении химического оружия утвержден и по которому должны страны-члены отчитываться", – приводит РИА "Новости" слова министра.

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В настоящее время российские специалисты изучают доклад, который комиссия ОЗХО представила в четверг, 12 апреля. Как отметил Лавров, в документе "есть очень интересные моменты", которыми Россия рассчитывает поделиться с общественностью в самое ближайшее время. К примеру, в "закрытой" части доклада эксперты ОЗХО указали "подробную, длинную химическую формулу вещества", которое было применено в Солсбери.

Однако заявления британских властей и, в частности, министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что в ОЗХО подтвердили обвинения Лондона в адрес Москвы, не соответствуют действительности.

"Такие политики как Борис Джонсон стали в очередной раз пытаться исказить истину и заявлять о том, что заявление ОЗХО означает поддержку всех без исключения выводов Великобритании, включая highly likely. Это очередной эксцесс этого политика. К нему уже все привыкли", – отметил Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Нидерландов Стефом Блоком.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 34-летняя дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй, не дожидаясь окончания расследования, заявила, что к инциденту "весьма вероятно" (англ. highly likely) приложил руку Кремль. В Москве все обвинения отрицают.

Николай ВИКТОРОВ
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