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Невольным виновникам инцидента в Эймсбери, жертвой которого
стала местная жительница Дон Стерджес, стал ее партнер Чарльз Роули. Он винит себя в том, что нашел бутылочку с нервно-паралитическим веществом на улице и, решив,
что это духи, преподнес ее Стерджес.
"В некотором смысле мне повезло, что я выжил, но я так много потерял. Мне очень грустно от того, что произошло с Доной. Это ужасно. Я находился под действием препаратов, когда они (врачи) сказали мне, что она ушла. Не думаю, что смогу когда-нибудь с этим смириться", – заявил мужчина в интервью изданию The Sun.
По словам Роули, Стерджес побрызгала содержимым флакона себе на запястья. Это произошло вечером 3 июля. На утро пара почувствовала недомогание. Их доставили в больницу, где Дон через несколько дней умерла. Чарльза Роули в конце прошлой недели выписали из госпиталя.
"Я счастлив, что мне удалось остаться в живых. Лежа в больнице, я думал, что не выкарабкаюсь", – также рассказал выживший при отравлении.
Газета отмечает, что Роули, предположительно, нашел "подарок" в парке рядом с тем местом, где были обнаружены в марте Сергей и Юлия Скрипаль, которые также пострадали от действия "Новичка". Не исключено, что преступники, покушавшиеся на бывшего офицера ГРУ, просто выбросили флакон с ядом на землю.
В настоящий момент Роули находится под наблюдением полиции. Ему выдали специальный мобильный телефон с секретным номером и запретили читать газеты и смотреть телевизор. По официальной версии, это делается для того, чтобы сберечь хрупкую психику британца. Врачи боятся, что Роули еще не оправился от психологической травмы, и потому оберегают его от сообщений в СМИ, в которых идет речь о смерти его подруги.
Ранее старший брат Чарльза Роули Мэттью рассказал журналистам, что очень удивлен быстрым выздоровлением своего родственника. "Я думал, что он задержится в больнице на долгие месяцы. Но он оказался сильнее, чем я думал", – отметил он.
Полицейские нашли флакон, в котором, как они считают, находился "Новичок", в квартире Чарли Роули. Скотленд-Ярд считает, что британцы были отравлены тем же веществом, от которого пострадали бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании обвинили в покушении на Скрипалей Россию, но не смогли представить никаких доказательств. Москва все домыслы на сей счет опровергает.
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