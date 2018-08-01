Лондон уничтожает все улики по делу об отравлениях

Кремация тела британки Дон Стерджес, скончавшейся после отравления неизвестным веществом в Эймсбери, вызвана нежеланием Лондона проводить повторные экспертизы, возможно, при участии в расследовании третьей стороны. Так считают в российском дипломатическом ведомстве.

Руководствуясь принципом "нет тела – нет проблемы", британские правоохранители спешно уничтожили тело британки. Которую, кстати, ранее почему-то отключили от аппаратов поддержания жизнедеятельности, не давая Дон шансов на выздоровление. Теперь никакие новые повороты в деле, никакие обстоятельства не приведут к повторной экспертизе останков женщины – огонь ликвидировал все.

"Британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери", – указал дипломатический источник ТАСС.

Напомним, что ранее кремированы были и животные Сергея Скрипаля, находившиеся в его доме в момент предполагаемого отравления россиянина.

Дон Стерджес 44 лет и ее 45-летний сожитель Чарльз Роули почувствовали себя плохо 30 июня. Они были направлены в тот же госпиталь в соседнем Солсбери, где ранее лечили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Восьмого июля было сообщено о смерти Дон, но Роули выписали 20 июля.

Британские власти заявили, что подданные Королевства были отравлены тем же нервно-паралитическим веществом "Новичок", что и Скрипали, и снова обвинили Россию в причастности к происшествию.