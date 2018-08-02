В поисках улик полицейские в Солсбери вынуждены заниматься неприятными вещами

Следы "Новичка" на этот раз привели к мусорным кучам. Отравление в Эймсбери, разыгранное по сценарию, схожему с так называемым покушением на Сергея и Юлию Скрипаль, заставляет участников спектакля играть свою роль до конца. Британская полиция демонстрирует завидное трудолюбие, отыскивая все новые улики. Детективы неустанно обследуют места, где гуляли в роковой день Чарли Роули и Дон Стерджес.

Жажда справедливости заставляет делать неприятные вещи. Недавно погоня за отравителями "из России", как они утверждают, завела правоохранителей в общественные туалеты в Садах королевы Елизаветы. "Новичком", как выяснилось, в уборных не пахнет. Сейчас британцы ринулись искать доказательства в мусорных контейнерах.

Переполошила их новая беседа с Чарли Роули. Выживший после воздействия яда наркоман все еще не может прийти в себя. Ранее сообщалось, что у него помутился рассудок и наблюдаются провалы в памяти. Видимо, поэтому он дает такие противоречивые показания. Тем не менее Роули выдал детективам новую порцию информации. Результатом стало изъятие двух мусорных баков в Солсбери. Об этом заявили в полиции графства Уилтшир. Подозрительные контейнеры отправились на экспертизу в Портон-Даун, где до этого побывал флакон от духов, который якобы привел к смерти Дон Стерджес.