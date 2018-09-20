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Терезе Мэй назначили дату отставки

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Pool
На посту премьера ей осталось не более полугода

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй уйдет в отставку весной. Так решили в Консервативной партии Великобритании. Они недовольны ее позицией на переговорах с Брюсселем о выходе из Евросоюза. Впрочем, депутаты согласились учесть былые заслуги политика и отказались от идеи вынесения вотума недоверия премьеру. Ей дадут доработать до 29 марта 2029 г. – даты Brexit. А после власти Соединенного Королевства совершат "маневр".

Эти новости удалось разузнать The Telegraph. Издание опубликовало служебную записку, где излагаются эти факты и приводятся имена возможных преемников Мэй. В первых рядах – экс-мэр Лондона и бывший министр иностранных дел эпатажный Борис Джонсон.

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Фигурирует в списке и глава Минобороны Гэвин Уилльямсон, однако консерваторов смущает, что он очень уж ждет "добровольного ухода премьер-министра". В свою очередь, министра иностранных дел Джереми Ханта в записке характеризуют "темной лошадкой".

Вопрос о Brexit был решен избирателями Великобритании на референдуме летом 2016 года.

Как стало известно в четверг, 20 сентября, экстренный саммит ЕС, посвященный выходу Великобритании из Евросоюза, состоится 17-18 ноября.

Николай ВИКТОРОВ
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