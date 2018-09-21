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План Мэй по Brexit встретил "каменное" сопротивление в парламенте

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press/Guo Yang
История со Скрипалями не помогла премьеру отвести от себя удар

Группа "каменных" евроскептиков намерена выступить против главы британского правительства Терезы Мэй уже на следующей неделе. Об этом сообщил экс-министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис. По его словам, представители "Европейской исследовательской группы" (ERG) настолько недовольны позицией Мэй по Brexit, что готовы голосовать против нее в парламенте.

Сам Дэвис уже поплатился карьерой за несогласие с Мэй. В июне она настояла на смягчении позиции Лондона в переговорах с Брюсселем, заявив, что существует только два пути: или ее план, или выход Великобритании из ЕС вообще без торговых, мигрантских и прочих договоренностей. Несогласные с такой постановкой вопроса Дэвид Дэвис, а также возглавлявший внешнеполитическое ведомство Борис Джонсон были вынуждены уйти в отставку.

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Сейчас, судя по всему, пришло время Мэй. Как заявил Дэвис в интервью Huffington Post, "каменное" ядро ERG представляет собой "избирательный блок, который невозможно игнорировать". И они намерены требовать отставки премьера.

Ранее стало известно, что консерваторы договорились сменить главу кабмина досрочно, но не объявлять Мэй вотума недоверия, а дать ей доработать до 29 марта 2019 г. – даты официального выхода Великобритании из ЕС.

До этого времени Лондон и Брюссель должны договориться о дальнейшем формате взаимоотношений и решить проблему границы с Ирландией, которая входит в ЕС, но на суше граничит только с Великобританией.

Решение о Brexit было принято на референдуме летом 2016 года. 

Николай ВИКТОРОВ
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