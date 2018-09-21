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Группа "каменных" евроскептиков намерена выступить против главы британского правительства Терезы Мэй уже на следующей неделе. Об этом сообщил экс-министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис. По его словам, представители "Европейской исследовательской группы" (ERG) настолько недовольны позицией Мэй по Brexit, что готовы голосовать против нее в парламенте.
Сам Дэвис уже поплатился карьерой за несогласие с Мэй. В июне она настояла на смягчении позиции Лондона в переговорах с Брюсселем, заявив, что существует только два пути: или ее план, или выход Великобритании из ЕС вообще без торговых, мигрантских и прочих договоренностей. Несогласные с такой постановкой вопроса Дэвид Дэвис, а также возглавлявший внешнеполитическое ведомство Борис Джонсон были вынуждены уйти в отставку.
Сейчас, судя по всему, пришло время Мэй. Как заявил Дэвис в интервью Huffington Post, "каменное" ядро ERG представляет собой "избирательный блок, который невозможно игнорировать". И они намерены требовать отставки премьера.
Ранее стало известно, что консерваторы договорились сменить главу кабмина досрочно, но не объявлять Мэй вотума недоверия, а дать ей доработать до 29 марта 2019 г. – даты официального выхода Великобритании из ЕС.
До этого времени Лондон и Брюссель должны договориться о дальнейшем формате взаимоотношений и решить проблему границы с Ирландией, которая входит в ЕС, но на суше граничит только с Великобританией.
Решение о Brexit было принято на референдуме летом 2016 года.
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