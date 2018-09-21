Британский премьер не позволит "расчленить страну"

Великобритания покинет Евросоюз, решение не подлежит пересмотру. О том, что результаты референдума о Brexit приняты окончательно и бесповоротно, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй.

Она предупредила, что не даст "расчленить страну". В тоже время глава британского правительства согласна на диалог, чтобы обсудить и разрешить "большие проблемы".

"Именно для этого я в течение двух лет работала день и ночь для того, чтобы выработать условия соглашения, с которым Британия покинет ЕС. Я делала все, чтобы дать людям то, что казалось невозможным", – пояснила свою позицию Мэй в своей лондонской резиденции, передает РИА "Новости". В своем выступлении она подвела итоги недавнего саммита ЕС.

По ее словам, страны ЕС неуважительно отнеслись к желанию Британии, которая без всякого на то согласия продолжит процедуру выхода из союза. Его-то позиция, впрочем, и возмутила больше всего премьер-министра. Особенно – предложение, которое "раздробит" государство. Речь идет о сохранении членства Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС.

"Мы возобновим, и мы обязаны возобновить подготовку к выходу Британии из ЕС без "сделки"… Я обращаюсь к живущим и работающим в Британии гражданам ЕС: ваши права будут защищены, вы наши друзья, соседи и коллеги. Я говорю жителям Северной Ирландии: ваши интересы будут учтены… и я не дам разделить мою страну", – заверила Мэй.

Саммит, результатом которого британский политик осталась в корне недовольна, прошел накануне в Австрии. С самого его начала Европа была настроена по отношению к премьеру противоречиво.

К примеру, ее персону демонстративно обошла вниманием канцлер ФРГ Ангела Меркель, не подав ей руки. Бытует мнение, что таким образом фрау "отомстила" своей британской коллеге за Brexit.

Также поговаривают, что консерваторы намерены убрать Мэй с поста досрочно. Правда, у нее будет возможность из кресла главы правительства увидеть, как Великобритания помашет Евросоюзу ручкой.

Официальный выход запланирован на 29 марта следующего года. Референдум о Brexit состоялся летом 2016-го.