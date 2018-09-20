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Руки не подам: Меркель публично унизила Мэй

Тереза Мэй и Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Emmanuele Contini
Две гранд-дамы продемонстрировали натянутые отношения

Канцлер Германии Ангела Меркель вызывающе проигнорировала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на саммите в австрийском Зальцбурге.

В СМИ появилось видео, на котором Меркель подчеркнуто обходит Мэй и бросается пожимать руки группе политиков, стоящих рядом с премьером.

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"Ангела Меркель унизила Терезу Мэй", – под таким заголовком вышел материал в британском таблоиде Express 20 сентября.

По слухам, фрау канцлерин так "отомстила" своей британской коллеге за Brexit. Однако похоже, что это не единственная неприятность Мэй. В ближайшее время консерваторы планируют сменить главу кабмина и подобрали уже 27 кандидатур на ее место. По мнению тори, Мэй должна ответить за то, что переговоры по выходу из Евросоюза зашли в тупик. Кстати, один из претендентов на тепленькое местечко премьер-министра – экс-глава британского МИД Борис Джонсон.

Валентина МАЙОРОВА
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