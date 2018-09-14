Канцлер ФРГ ссылается на возросшие газовые аппетиты немцев

Берлину как воздух необходим "Северный поток – 2". Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, тем самым дав понять, что мнение Прибалтики Германию не волнует.

На встрече с литовским президентом Далей Грибаускайте она сообщила о возрастающем газовом аппетите немцев. При этом Меркель подчеркнула, что радеет за сохранение транзита через территорию Украины.

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Свое решение политик озвучила в присутствии премьеров трех стран Балтии, которые также стали участниками совместной пресс-конференции. Канцлер открыто оповестила о своей осведомленности насчет того, что говорят о Германии. Меркель не сильно тревожит критика в адрес Берлина из-за партнерства с Москвой по реализации российского проекта.

"В Германии политика энергетики диверсифицирована, мы импортируем газ из Норвегии, Нидерландов, России", – объяснила она свою позицию, передает РИА "Новости".

По словам Меркель, контракты по поставкам газа не являются гарантией беспроблемных "договоренностей о климате".

"Наша потребность в газе на самом деле будет расти", – подытожила канцлер, отметив, что все же надеется на мирное строительство топливной магистрали.

Однако сопротивление недовольных из-за прокладки газопровода некоторых членов ЕС и Вашингтона Меркель не остановит, считает политолог Александр Асафов.

"Безусловно, в этом уравнении еще много неизвестных, в том числе важным вопросом остается сохранение украинской ГТС. Тем не менее совершенно очевидно, что для сохранения "Северного потока – 2" Меркель пойдет ва-банк. И именно это она пытается осторожно объяснить своим непримиримым коллегам по Евросоюзу, таким как страны Балтии", – высказался Асафов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Берлин дипломатично подготавливает почву для реализации российского проекта.

"В Берлине, видимо, считают, что, допуская различный градус риторики, например, поддерживая американский вектор в отношении Сирии, они смогут компенсировать давление и сохранить ту хрупкую договоренность по "Северному потоку – 2", которая была достигнута на встрече Меркель с Трампом", – напомнил политолог.

"СП-2" протянется по дну Балтики из России в Германию. Кроме этих стран, магистраль также затронет территории Финляндии, Швеции и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением на строительство. Проект предполагает две нитки газопровода, которые в год будут поставлять 55 млрд куб. м голубого топлива.

Он не по нраву многим странам. Против, в частности, выступают Украина, США, Латвия, Литва и Польша. У американцев свои виды на поставки в Европу СПГ, Украину беспокоит вопрос транзита голубого топлива, а остальные считают проект политическим.