Надежды Мэй рухнули: ЕС не примет санкции по делу Скрипаля

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На неформальной встрече в Зальцбурге, где соберутся лидеры ЕС, обсудят ситуацию в Солсбери. Однако никаких новых рестрикций не ожидается.
"На данный момент дополнительных санкций против России не запланировано", – сообщил ТАСС источник в Совете Евросоюза.
Напомним, ранее стало известно, что на грядущем саммите британский премьер Тереза Мэй расскажет о так называемом отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме, адресованном участникам встречи, которая состоится 20 сентября.
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