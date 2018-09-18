Надежды Мэй рухнули: ЕС не примет санкции по делу Скрипаля

На предстоящем саммите не планируют вводить новые ограничительные меры против России

На неформальной встрече в Зальцбурге, где соберутся лидеры ЕС, обсудят ситуацию в Солсбери. Однако никаких новых рестрикций не ожидается.

"На данный момент дополнительных санкций против России не запланировано", – сообщил ТАСС источник в Совете Евросоюза.

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Напомним, ранее стало известно, что на грядущем саммите британский премьер Тереза Мэй расскажет о так называемом отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме, адресованном участникам встречи, которая состоится 20 сентября.