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Европейские лидеры обсудят Скрипалей в неформальной обстановке

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
продолжениеНадежды Мэй рухнули: ЕС не примет санкции по делу Скрипаля
Свои выводы они озвучивать не будут

Глава британского правительства Тереза Мэй собирается обсудить отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с главами государств и правительств 28 стран Евросоюза. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме к лидерам стран сообщества.

"Премьер-министр (Великобритании Тереза) Мэй проинформирует нас по "делу Скрипаля", – написал он, отметив, что беседа произойдет на неформальном саммите, который пройдет 20 сентября в Зальцбурге.

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Однако никаких официальных заявлений лидеры ЕС по этому поводу делать не станут, сообщил источник ТАСС в совете ЕС.

Еще одной темой для обсуждения станет предстоящий выход Великобритании из Евросоюза. Участники неформальной встречи оценят возможность созыва экстренного саммита, посвященного этой теме.

Переговоры по Brexit будут центральной темой и нынешней встречи, так как пока нет соглашения о выходе. А до его даты осталось лишь полгода.

По словам Туска, нельзя исключить ситуации, что соглашение так и не будет достигнуто. "Но если мы все будем действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы", – подчеркнул глава Евросовета.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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