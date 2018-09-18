Свои выводы они озвучивать не будут

Глава британского правительства Тереза Мэй собирается обсудить отравление экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с главами государств и правительств 28 стран Евросоюза. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск в письме к лидерам стран сообщества.

"Премьер-министр (Великобритании Тереза) Мэй проинформирует нас по "делу Скрипаля", – написал он, отметив, что беседа произойдет на неформальном саммите, который пройдет 20 сентября в Зальцбурге.

Однако никаких официальных заявлений лидеры ЕС по этому поводу делать не станут, сообщил источник ТАСС в совете ЕС.

Еще одной темой для обсуждения станет предстоящий выход Великобритании из Евросоюза. Участники неформальной встречи оценят возможность созыва экстренного саммита, посвященного этой теме.

Переговоры по Brexit будут центральной темой и нынешней встречи, так как пока нет соглашения о выходе. А до его даты осталось лишь полгода.

По словам Туска, нельзя исключить ситуации, что соглашение так и не будет достигнуто. "Но если мы все будем действовать ответственно, то сможем избежать катастрофы", – подчеркнул глава Евросовета.