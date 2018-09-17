Обмен санкциями приведет к бегству американского бизнеса

Новый пакет ограничений Вашингтона и зеркальные меры Москвы придадут ускорения предпринимательской команде Соединенных Штатов. Поскольку дополнительные санкции нависают дамокловым мечом, то и намечающийся уход американских компаний из России не блеф.

Об угрозе их бегства сообщил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в Международном дискуссионном клубе "Валдай".

"Главная озабоченность компаний – это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства", – цитирует Родзянко РИА "Новости".

Он обратил внимание на невыносимые условия, на которые санкции обрекли бизнес. Во-первых, это запрет на работу с банковскими системами. Во-вторых, невозможность транспортировки железными дорогами. В-третьих, это табу на газ из РФ.

"То есть производство в России становится де-факто невозможным", – заключил глава AmCham, добавив, что в целом американские компании довольны тем, как у них идут дела в России.

"Пока это лишь угроза, но она существует и висит в воздухе. Я часто слышу от компаний буквально следующее: что результаты в этом году лучше, чем в прошлом, в прошлом были лучше, чем в предыдущем. То есть по бизнесу дела идут, и достаточно хорошо. Но угроза того, что придется закрыться и уехать, она реально существует", – подытожил чиновник, подчеркнув, что бизнес продолжает "расти и даже инвестировать", несмотря на постоянно возникающие трудности.

Три недели назад так называемое "дело Скрипаля" стало поводом для введения США очередных санкций против РФ. Теперь американцы не придут на помощь россиянам, разве что им понадобится срочная гуманитарная поддержка, продукты питания и сельхозтовары. Заокеанские организации больше не будут выдавать кредиты.

Кроме того, Вашингтон остановил лицензирование наших госкомпаний на экспорт оружия и товары двойного назначения. Исключение составляют необходимые для сотрудничества в космосе и безопасных полетов гражданской авиации. В ноябре, пригрозили в Штатах, последует новый, еще более жесткий пакет санкций. Впрочем, в Москве молчать не станут. Как и прежде, найдут достойный ответ.