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Россию назначили главной киберстрашилкой

Фото: pixabay.com
Страх США перед "кремлевскими хакерами" дошел до крайней точки

Американское Министерство обороны опубликовало новую стратегию по кибербезопасности. В ней основной угрозой для США названы враждебные действия РФ. Выдержки из документа приводит телеканал Fox News.

США сталкиваются с "неминуемым и неприемлемым риском" со стороны "вредоносной кибердеятельности" и "были вовлечены в долгосрочное стратегическое соперничество с Россией", отмечается в стратегии. В ней также сказано, что "Россия использовала информационные операции в киберпространстве, чтобы оказывать влияние на население нашей страны и бросить вызов нашим демократическим процессам".

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Чуть менее опасны для американцев другие традиционно враждебные государства. Но и с ними нужно держать ухо востро. Так, если верить документу, кибервзломщики из Китая пытались украсть секретную информацию у правительства США и институтов частного сектора. А Иран и КНДР используют кибервойны, "чтобы навредить гражданам США и угрожать интересам" страны.

Всем цифровым врагам американское оборонное ведомство готовится дать достойный отпор. Пентагон будет стараться "разрушить или прекратить кибердеятельность у ее истоков". Для этого он оставляет за собой право на активность, не соответствующую уровню вооруженного конфликта. Вооруженные силы США нацелены на создание "более смертоносной силы для ведения боевых действий и противостояния вредоносным киберсубъектам", сообщается в документе.

Российские эксперты полагают, что развившаяся у американцев паранойя по поводу происков кремлевских хакеров привела к включению нашей страны в список основных киберугроз. Этот шаг не поможет сделать киберпространство более безопасным, но негативно отразится на развитии российской IT-индустрии.

"Сейчас в США идет масштабная чистка в сфере госзакупок, под удар попадает IT-бизнес, связанный с Россией. Раскрученные кибератаки, вмешательство в выборы, дезинформация в интернете – хорошие предлоги для продавливания своих политических интересов. Связаны они с выделением федеральных средств на новые сверхзатратные проекты и инструменты, очередное оправдание планируемых санкций", – заявил в интервью РИА "Новости" директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Арсений Щельцин.

На прошлой неделе в США вступил в силу закон об ответственности за вмешательство в выборы. Он предполагает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которые пытались повлиять на ход голосования при помощи кибератак и других способов. Ограничительные меры по этому документу могут быть введены против РФ, поскольку в США именно нашу страну подозревают во вмешательстве в президентские выборы 2016 г., на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп.

Андрей ФИЛАТОВ
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