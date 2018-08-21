Россия вновь испортит американцам выборы

У компании Microsoft есть просто-таки железные доказательства

Кремлевские хакеры готовятся сорвать предстоящие в ноябре выборы в Конгресс. Об этом американскую общественность предупредили бдительные сотрудники корпорации Microsoft. По их словам, злоумышленники регистрируют фальшивые домены, чтобы повлиять на исход голосования.



"Группа хакеров, связанная с российским правительством, создала ложные домены, которые оказались подделкой двух американских консервативных организаций – института Хадсона и Международного республиканского института", – сообщили в Microsoft (цитируется по "Интерфаксу"). По сведениям компании, "еще три ложных домена были созданы таким образом, чтобы создавалось впечатление об их принадлежности американскому Сенату".

Разработчик программного обеспечения больше не привел никаких подробностей. В компании не указали, по каким именно адресам зарегистрированы фальшивки. На эти сайты пока что никто не пытался зайти, но президент Microsoft Брэд Смит уже объявил, что "эта активность фокусируется, главным образом, на подрыве демократии".

При этом Смит заявил, что у него "нет сомнений в том, кто несет ответственность". По его словам, это не кто иные как представители хакерской группы Strontium, известной также как Fancy Bear или APT2.

Обвинения со стороны корпорации едва ли можно воспринимать всерьез. Во-первых, совершенно не понятно, каким образом наличие поддельного сайта может оказать влияние на исход голосования на промежуточных выборах в законодательный орган. Во-вторых, с чего в Microsoft вообще взяли, что за регистрацией ложных доменов стоят "хакеры, связанные с российским правительством"?

Далеко не факт, что фальшивки созданы хакерами из Strontium. И уж тем более не доказано, что данная группировка имеет какое-то отношение к нашей стране. На связях Fancy Bear с Главным разведывательным управлением России настаивает спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий "российский след" в президентских выборах 2016 года. Но никаких доказательств связей хакеров с Кремлем он так и не представил.

В США, похоже, все меньше людей верят рассказам спецслужб о происках российских хакеров. Данная теория стала объектом многочисленных шуток. Один из региональных политиков, кандидат на пост губернатора штата Пенсильвания от Республиканской партии Скотт Вагнер, на выступлении в Вайоминге пошутил, что Кремль поможет ему победить на выборах в ноябре.

"Кстати, русские помогут мне с Томо Вольфом (действующий губернатор штата). Если мне придется использовать Пола Манафорта (бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа), то я так и сделаю", - приводит слова политика The Huffington Post.

Чем ближе ноябрьские выборы, тем сильнее власти США беспокоятся о вмешательстве извне. На днях советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ближайшее голосование могут вмешаться четыре страны, а именно Россия, Китая, Иран и КНДР. На данный момент американские власти предпринимают необходимые шаги, чтобы этого не допустить, подчеркнул чиновник.