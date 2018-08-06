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Трамп признал "русский след" на выборах

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Brian Cahn
При этом глава Белого дома заявил, что не видит в этой истории ничего криминального

Президент США Дональд Трамп сознался, что его команда пыталась сотрудничать с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года. Однако сам кандидат от республиканцев в то время об этом ничего не знал. Мосты с русскими наводил его сын, Дональд Трамп – младший, без разрешения отца.

"Это была встреча, чтобы получить информацию об оппоненте (Хиллари Клинтон)", – написал Трамп в Twitter. Он указал, что ничего противозаконного его сын не совершил: это обычное дело в политике – собирать компромат на соперников. При этом полученной информацией команда Трампа даже не воспользовалась, подчеркнул лидер Белого дома.

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По словам Трампа-старшего, он совершенно не волнуется, что его сына признают "агентом Кремля" и он станет обвиняемым в деле о "российском вмешательстве в американские выборы". Ранее он не раз заявлял, что инициированное Конгрессом расследование о влиянии Кремля на американских избирателей смешно и "охоту на ведьм" пора прекратить.

Николай ВИКТОРОВ
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