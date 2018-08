Трамп признал "русский след" на выборах

Президент США Дональд Трамп сознался, что его команда пыталась сотрудничать с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года. Однако сам кандидат от республиканцев в то время об этом ничего не знал. Мосты с русскими наводил его сын, Дональд Трамп – младший, без разрешения отца.

"Это была встреча, чтобы получить информацию об оппоненте (Хиллари Клинтон)", – написал Трамп в Twitter. Он указал, что ничего противозаконного его сын не совершил: это обычное дело в политике – собирать компромат на соперников. При этом полученной информацией команда Трампа даже не воспользовалась, подчеркнул лидер Белого дома.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!