Трамп признал "русский след" на выборах
Президент США Дональд Трамп сознался, что его команда пыталась сотрудничать с россиянами в ходе предвыборной кампании 2016 года. Однако сам кандидат от республиканцев в то время об этом ничего не знал. Мосты с русскими наводил его сын, Дональд Трамп – младший, без разрешения отца.
"Это была встреча, чтобы получить информацию об оппоненте (Хиллари Клинтон)", – написал Трамп в Twitter. Он указал, что ничего противозаконного его сын не совершил: это обычное дело в политике – собирать компромат на соперников. При этом полученной информацией команда Трампа даже не воспользовалась, подчеркнул лидер Белого дома.
Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.
По словам Трампа-старшего, он совершенно не волнуется, что его сына признают "агентом Кремля" и он станет обвиняемым в деле о "российском вмешательстве в американские выборы". Ранее он не раз заявлял, что инициированное Конгрессом расследование о влиянии Кремля на американских избирателей смешно и "охоту на ведьм" пора прекратить.
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