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Американцы разоблачили связь Путина с Трампом

Фото: GLOBAL LOOK press/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
Главу Соединенных Штатов назвали марионеткой Кремля

В США не перестают утверждать о наличии якобы многолетней связи президентов России и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа. Отмечается, что 31 августа в прокат выйдет документальный фильм, в котором раскроются все тайны дружбы двух политиков.

При этом в киноленте также приведут неопровержимые доказательства вмешательства Кремля в американские президентские выборы в 2016 году, передает издание Variety.

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Режиссер картины Джек Брайан считает, что Трамп был "марионеткой" Путина в течение нескольких десятилетий. Российский политик, по его словам, якобы уже 30 лет ведет тайную политическую войну с помощью кибератак.

"Когда мы начинали снимать фильм, то думали, что найдем скандальные факты о Путине и Трампе, а в итоге обнаружили крупнейшую за 100 лет угрозу американской демократии", – добавил Брайан.

В фильме покажут отрывки интервью с сенатором Джоном Маккейном, Хиллари Клинтон, а также с бывшим послом Соединенных Штатов в России Майклом Макфолом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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