Президент припомнил "ошибки" недавнего прошлого

Кейтлен Коллинз оказалась персоной нон грата на открытой конференции американского президента и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Корреспондент пострадала за "неуместные" вопросы.

Дело в том, что любопытную журналистку Трамп заприметил на предыдущем мероприятии. Где она спрашивала об адвокате главы государства Майкле Коэне и отмене визита Владимира Путина.

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"Майкл Коэн вас предал, господин президент?" – поинтересовалась Коллинз. В ответ, кроме "большого спасибо", она ничего не услышала и продублировала свой вопрос.

"Всем спасибо", – снова проигнорировал собеседник.

Однако корреспондентка не унималась. Вслед она по несколько раз задала еще два вопроса. "Господин президент, вы не обеспокоены относительно того, что Коэн может рассказать прокурорам? Вас не заботит, что на других записях, господин президент?" – стояла на своем Кейтлен.

Снова Трамп оставил вопрос без ответа, как и следующий: "Почему Владимир Путин не принял ваше приглашение? Господин президент…"

CNN обрушился с критикой на действия Белого дома, указав, что они ущемляют свободу прессы. "Решение не допускать представителя прессы по своей природе носит репрессивный характер и не может служить показателем открытых и свободных СМИ", – возмутилось руководство канала.

За коллегу также вступилась Ассоциация корреспондентов при Белом доме, отметив "ошибочную" и "неадекватную" реакцию Белого дома, учитывая открытость мероприятия. "Подобные меры неуместны, неправильны и неубедительны. Это недопустимо", – сказано в заявлении.

В ответ в резиденции американского лидера заявили, что его возмутила назойливость журналистки и ее тон. Якобы она говорила с Трампом на повышенных тонах, а вдобавок к этому отказывалась покидать помещение.