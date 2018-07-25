По мнению политика, Кремль не допустит переизбрания на второй срок

Президент США Дональд Трамп уверен, что в предстоящие выборы вмешается Россия. При этом Москва поддержит демократов. Об этом рассказал представитель Белого дома Хоган Гидли.

По его словам, Трамп несмотря на официальные заявления считает, что Кремль влиял на предыдущие результаты выборов в Соединенных Штатах.

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"Он считает, что они (Россия) будут вмешиваться на стороне демократов… Они оппозиционная партия, он это имел в виду в своих твитах", - цитирует Гидли РИА "Новости".

Ранее американский политик на своей странице в Twitter написал, что ждет вмешательство России во внутренние дела США.

"Я очень обеспокоен тем, что Россия будет бороться, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Основываюсь на том факте, что ни один президент не был более жестким в отношении России чем я, они будут поддерживать демократов. Они определенно не хотят Трампа!", – сказал глава государства.

Демократы обвиняют Трампа в "сговоре" с Кремлем. Однако никаких доказательств нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".