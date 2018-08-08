США пригрозили России войной за вмешательство в выборы

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Министр обороны США Джеймс Маттис рассказал о жестких мерах, которые последуют в случае вмешательства России в американские промежуточные выборы в ноябре 2018 года.
По его словам, Вашингтон может пойти на крайности и применить армию против Москвы. Однако точных планов на это Маттис раскрывать не стал.
"Мы рассматриваем вмешательство как нарушение целостности выборов, и эти действия находятся в прямой поддержке правоохранительных органов и Департамента внутренней безопасности", – цитирует его издание Marine Corps Times.
При этом министр добавил, что в первую очередь в боевую готовность приведут кибервойска для защиты от российских хакеров. Отмечается, что свою речь он произнес во время церемонии Пентагона для британского министра обороны Гэвина Уильямсона, чтобы заручиться поддержкой в этом вопросе Великобритании, уточняет "Национальная служба новостей".
Напомним, что Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в выборы президента. В Кремле полностью отрицают свою причастность.
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