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США ужесточили соблюдение антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Сегодня Трамп подписал соответствующий указ

Речь идет об ограничительных мерах, которые ввели против нашей страны из-за ситуации на Украине.

В документе, который подписал американский президент Дональд Трамп, говорится об ужесточении соблюдения санкций. Однако дополнительные меры США принимать не будут. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.

Трамп наделил дополнительными полномочиями главу Минфина США Стивена Мнучина и передал распоряжение ведомствам и министерствам предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить "полную имплементацию этих санкций", – цитирует агентство тест послания.

Виктория БАЛАЯН
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