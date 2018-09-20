Сегодня Трамп подписал соответствующий указ

Речь идет об ограничительных мерах, которые ввели против нашей страны из-за ситуации на Украине.

В документе, который подписал американский президент Дональд Трамп, говорится об ужесточении соблюдения санкций. Однако дополнительные меры США принимать не будут. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Белого дома, передает ТАСС.

Трамп наделил дополнительными полномочиями главу Минфина США Стивена Мнучина и передал распоряжение ведомствам и министерствам предпринимать все необходимые меры, чтобы обеспечить "полную имплементацию этих санкций", – цитирует агентство тест послания.