Речь идет о должностных лицах, которые связаны с оборонно-промышленным комплексом

Буквально пара часов прошла с момента, как СМИ сообщили об ужесточении соблюдения санкций против РФ. При этом дополнительных санкций американцы не анонсировали.

И вот США подложили под нашу страну новую "бомбу". Окрыленный указом президента Дональда Трампа госсекретарь Майкл Помпео, недолго думая, пополнил черный список. В перечень в этот раз внесли 33 лица, действующих "в интересах оборонных и разведывательных секторов России". Такое решение было принято в рамках закона CAATSA.

Об очередной попытке Штатов ударить по РФ стало известно от представителя американской администрации, передает ТАСС. Информацией он поделился по телефону.