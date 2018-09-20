Америка ввела санкции против Китая

Пекин попал под удар из-за сотрудничества с Россией

Министерство финансов США ввело санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его главы Ли Шанфу.

Об этом сообщается на сайте американского ведомства. Отмечается, что ограничительные меры введены из-за сотрудничества с Россией. ЦВС Китая – высший орган по руководству вооруженными силами народной республики, во главе его стоит председатель КНР Си Цзиньпин, напоминает РИА "Новости".

Ранее сегодня СМИ сообщили, что США расширили антироссийский санкционный список – в него вошли еще 33 лица, заподозренных в действиях "в интересах оборонных и разведывательных секторов России".









