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Китай напал на США за антироссийские санкции

Фото: "Утро"
продолжениеСША дискредитировали доллар в погоне за конкурентами
Американское давление на другие страны в Поднебесной сочли неприемлемым

Попытка Вашингтона влиять на чужие межгосударственные отношения вызвала резкое неприятие в Пекине. В частности, китайское руководство сделало по дипломатической линии жесткое представление американским коллегам за введение санкций в связи с военным сотрудничеством РФ и КНР.

"Китайская сторона выражает свое крайнее возмущение вышеуказанными действиями", – прокомментировал введение санкций официальный представитель МИД Поднебесной Гэн Шуан. "Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", – приводят его слова РИА "Новости".

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По словам дипломата, такое поведение Белого дома может негативно отразиться на отношениях китайских и американских вооруженных сил. При этом взаимодействие с Москвой, в том числе по линии ВПК, Пекин намерен развивать.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень", – подчеркнули в МИД КНР.

Накануне США ввели санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и конкретно его руководителя Ли Шанфу. Сделано это было в качестве наказания за закупку у РФ Су-35 и С-400, поскольку на заключение этих контрактов Китай осмелился уже после того, как в США вступил в силу закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Ранее США пригрозили санкциями Турции за закупку российской военной техники.

Николай ВИКТОРОВ
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