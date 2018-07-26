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Китай получил "полный С-400"

ЗРК С-400. Фото: multimedia.mil.ru
Покупателю довезли недостающее оборудование

У Китая теперь есть готовый полковой комплект российского ЗРК С-400. О том, что система доставлена в Поднебесную, СМИ сообщили еще ранней весной. Однако тогда Пекину передали ЗРК без вспомогательного оборудования, которое пострадало в процессе транспортировки. Теперь же, как передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник, недостающее оборудование наконец довезли.

В осуществление контракта вмешалась природа. Зимой до Китая дошли лишь два судна из трех. Они доставили командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, энергетическое оборудование. А третий корабль попал в шторм в проливе Ла-Манш и был вынужден вернуться в порт Усть-Луга в Ленинградской области, после того как выяснилось, что груз пострадал – не выдержали крепления.

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Когда планируется следующая поставка, пока не сообщается. По трехмиллиардному контракту Китай должен получить не менее шести дивизионов С-400. Но информация о реализации контракта поступает крайне дозированно.

Александр ИЛЬИН
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