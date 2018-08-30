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США отпугивают Индию от С-400

Фото: ITAR-TASS
У дружбы с Москвой нет будущего, пытаются убедить Дели в Вашингтоне

Американцы настолько недовольны намерением Индии купить новые российские ЗРК, что готовы пойти на крайние меры. О последствиях сделки рассказал помощник главы Минобороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер.

По его словам, Вашингтон может ввести против Дели так называемый закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Проще говоря, экономические санкции, которые США уже вовсю используют против России, Ирана и Северной Кореи.

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"Я не могу здесь сказать вам, что они (Индия – прим. Утро.ру) не будут подпадать [под санкции], что будет сделано исключение", – цитирует Шривера РИА "Новости".

Конечное решение, разумеется, останется за президентом, подчеркнул представитель Пентагона. Он добавил, что Индия с большой долей вероятности попадет под санкции, если глава Белого дома Дональд Трамп "увидит приобретение Индией у России новых систем и потенциала".

При этом, несмотря на угрозы, американцы рассчитывают на диалог с Индией. Чтобы переманить Индию на свою сторону, Вашингтон уже не брезгует использовать внутренние проблемы России, которые индийцев ну никак не касаются.  

"Посмотрите на собственное будущее России – демографию, например. Не думаю, что это та страна, с которой действительно стоит иметь стратегическое партнерство на отдаленное будущее", – заявил Шивер.

Вместо этого он предложил Индии плотнее взаимодействовать с США, которые являются "более надежными партнерами".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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