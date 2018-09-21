США дискредитировали доллар в погоне за конкурентами

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Новые санкции США являются дискредитацией международной валютно-расчетной системы, основанной на долларе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Комментируя введенные накануне ограничительные меры в отношении граждан РФ, а также оборонных предприятий, министр отметил, что в Москве к подобным выходкам Вашингтона уже привыкли.
"Мы уже перестали чему-то удивляться. Конкретно в отношении компании "Сухой", завода в Комсомольске-на-Амуре – эти санкции, конечно же, очередное проявление нечистоплотной конкуренции. Думаю, в очередной раз мы убеждаемся, что долларовая система полностью себя дискредитировала, и доверие к доллару падает очень резко", – приводит RT слова Лаврова.
В четверг, 20 сентября, Белый дом объявил о внесении в черный список еще 27 россиян и 6 юридических лиц, имеющих отношение к оборонному комплексу страны и разведке. Кроме того, под вторичные санкции Вашингтона попали иностранные граждане и компании, сотрудничающие с РФ в военной сфере.
В связи с этим Лавров сказал, что Россия свои выводы из ситуации уже сделала: меры ликвидации зависимости от американской валюты прорабатываются.
"Все больше и больше наших партнеров в Азии, Латинской Америке начинают исходить из таких же подходов. Думаю, это движение будет только крепнуть", – указал глава российской дипломатии.
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