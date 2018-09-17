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Китай готовит болезненный удар по экономике США

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Переговоры под дулом пистолета закончились, не успев начаться

Торговые переговоры США с КНР на грани провала. Накануне стало известно, что делегация Пекина может не поехать в Вашингтон в конце сентября. Китайской стороне не понравилось, что во время переговорного процесса американцы продолжают вводить все новые и новые пошлины в отношении произведенных в КНР товаров.

Очередной список попадающей под пошлины китайской продукции, экспортируемой в США, должен быть опубликован 17-18 сентября. Как выяснила The Wall Street Journal, на этом настаивает глава Белого дома Дональд Трамп. На прошлой неделе он поговорил со своими советниками и вынес вердикт: введение пошлин дало положительный результат для американского рынка. В то же время китайский рынок, по его мнению, пришел в упадок. Нужно еще поднажать, и тогда Пекин станет гораздо сговорчивее в ходе дальнейших торговых переговоров.

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Однако Китай оказался упрям. Сначала там заявили, что "не намерены вести переговоры под дулом пистолета", поэтому подумывают вовсе отказаться от попыток решить проблему за круглым столом. А потом пригрозили ответным ударом.

"Китай планирует новую замечательную контратаку, чтобы Соединенным Штатам стало больнее", – сообщила англоязычная китайская газета Global Times. Издание подчеркивает, что главной движущей силой мировой экономики является как раз Китай, а перспективы США "тускнеют" из-за курса, выбранного их руководством.

Вашингтон развязал торговую войну с Пекином нынешним летом. За последние месяцы страны ввели взаимные ввозные пошлины на товары общей суммой $50 миллиардов. Новый американский список оценивается в $200 миллиардов.

Николай ВИКТОРОВ
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