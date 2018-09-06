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США ужаснулись потерям в торговой войне

Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Edelman
Посчитали – прослезились

Торговый дефицит США ставит антирекорды. В июле он достиг $50,1 миллиарда. По сравнению с июнем падение составило 9,5%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Минторговли страны. Такого США не видели с 2015 г., отмечают аналитики.

Виной всему – ввозные пошлины, которыми начал сыпать направо и налево глава Белого дома Дональд Трамп и которыми ответили обиженные партнеры Америки. Так, только за июль экспорт американских товаров и услуг сократился на 1%, до $211,1 миллиарда. Это произошло в основном за счет уменьшения поставок в Китай сои и авиалайнеров.

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С другой стороны, импорт Соединенных Штатов увеличился на 0,9% из-за закупок за рубежом компьютеров и деталей к ним.

Если смотреть по конкретным направлениям, то сильнее всего пострадал торговый баланс США – КНР. В июле дефицит торговли с Китаем составил $36,8 млрд, что на 10% выше прежних значений.

Ситуация с соседней Канадой еще хуже: минус 57,6%. Торговый баланс с Евросоюзом в целом упал вдвое.

И только Мексика не пострадала – ее торговые отношения с США, напротив, укрепились на 25,3%.

Между тем Дональд Трамп не собирается останавливаться на достигнутом. В августе он анонсировал введение новых ограничений на импортные товары объемом до $200 миллиардов.

Вера СВЕТЛОВА
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