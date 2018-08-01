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Торговая война США с Китаем убивает Город Ангелов

Фото: GLOBAL LOOK press/Sachelle Babbar
Второй по числу жителей город в Америке терпит убытки от глупости политиков

Массовая безработица, обнищание и усиление преступности ожидает Лос-Анджелес в ближайшее время, если Вашингтон и Пекин не прекратят обмениваться торговыми ударами. Об этом заявил мэр города Эрик Гарсетти.

Он напомнил, что именно порт Лос-Анджелеса, а также второй крупнейший порт штата Калифорния Лонг-Бич являются главными контейнерными портами страны. И более половины грузоперевозок приходится на торговлю с Китаем. Однако пошлины на импорт китайских товаров и ответные меры Пекина уже обернулись 20% снижением объема грузов.

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Это означает неминуемые сокращения сотрудников портов. "Мы несомненно будем наблюдать потерю рабочих мест, сокращение рабочих часов, значительное снижение уровня зарплат, – указал Гарсетти. – В Лос-Анджелесе будут семьи, которые не смогут прокормить своих детей... Рабочие, занятые в строительстве, также будут приносить домой небольшие суммы денег", – приводит РИА "Новости" слова мэра города.

Градоначальник сообщил, что пострадают все жители Города Ангелов и даже туристы. К примеру, из-за повышения цен после введения пошлин на китайскую сталь властям Лос-Анджелеса пришлось отменить решение о строительстве 15 линий для рельсового транспорта. А учитывая потери от сокращения количества туристов из Китая, городу придется пересматривать и другие программы.

Впрочем, Белый дом как будто не слышит жалоб американцев. Накануне стало известно, что администрация Трампа намерена ввести 25%-е пошлины на новый список товаров из Китая на общую сумму $200 млрд, хотя ранее говорилось о 10%-х, сообщает Bloomberg.

Напомним, в июне Вашингтон ввел 25%-е пошлины на китайские товары объемом $50 миллиардов. Пекин в ответ ввел аналогичные пошлины на американские товары объемом $34 млрд и обещал ответить симметрично, если США предпримут новые шаги в "торговой войне".

Николай ВИКТОРОВ
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