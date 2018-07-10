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Китай готовит для США ловушку в торговой войне

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Повышая таможенные пошлины против КНР, Трамп делает себе хуже

Власти КНР собираются предпринять очередной ответный шаг на введение властями США торговых пошлин на китайские товары. Зеркально ответить Пекин не в состоянии, поэтому он будет действовать доступными ему методами. Это может обернуться полным крахом для экономики Соединенных Штатов.

С момента объявления торговой войны Китай отвечал на действия США теми же мерами. Когда были введены пошлины на товары, общая стоимость которых оценивается в $40 млрд, китайцы поступили точно так же. Но теперь Дональд Трамп собирается ввести пошлины уже на $200 миллиардов. Поднебесная столько товаров из США не импортирует, поэтому не может ответить тем же.

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По сведениям издания Berliner Zeitung, помимо встречных импортных пошлин на электромобили и сельскохозяйственную продукцию Китай способен принять меры, которые затронут цепи поставок фирм, для которых Китай является промежуточным пунктом в глобальном производственном процессе.

"Многие из этих фирм находятся в США и носят такие известные названия, как Hewlett Packard (HP), Dell или Apple. Нарушение их производственных связей может привести в затронутых отраслях к цепной реакции во всем мире", – говорится в публикации.

В сфере потребительской электроники конкурентоспособная цена на товары имеет ключевое значение. Поэтому пошлины могут нанести компаниям значительный вред: их продукция будет стоить втридорога и попросту уступит рынок аналогичным товарам из Южной Кореи и других стран.

Еще одной возможностью по достоинству ответить на выходки Трампа является введение властями КНР запрета на показ американских фильмов и сериалов, а также ограничений на предоставление кредитов правительству США. Кроме того, "Китаю ничего не стоит начать пропагандистскую компанию и представить Америку врагом", результатом чего может стать "протест снизу" – "бойкот товаров из США и разбитые стекла в "Старбаксе".

Впрочем, с другой стороны Китай сохраняет приверженность мирному урегулированию конфликта и надеется договориться со Штатами полюбовно. Это для Пекина абсолютный приоритет, а введение жестких ответных мер – это запасной вариант, к которому Поднебесная прибегнет только в самом крайнем случае.

К примеру, накануне появилась информация о том, что некоторые государственные СМИ Китая получили распоряжение от властей смягчить критику и не использовать "агрессивный язык" в отношении американского президента на фоне разгоревшейся торговой войны. Китай предпочитают воздерживаться от оскорблений и открытой критики лидера другого государства, а потому журналистов попросили не превращать сложившуюся ситуацию в "войну взаимных оскорблений".

Вашингтон 15 июня объявил о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в $50 млрд в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР на следующий день объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. Пока что они охватывают товарооборот в размере $34 млрд в год с каждой стороны.

Андрей ФИЛАТОВ
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