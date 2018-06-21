Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Китай нашел способ отомстить США

Фото: GLOBAL LOOK press/Yuan Xiaoqiang
Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне

В отношениях с Китаем Соединенным Штатам не поможет дубинка, которую они привыкли использовать с другими. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В Пекине дали понять, что вопросы двусторонней торговли нужно решать рационально, темперамент в этих случаях бесполезен. Американское же правительство сначала вроде бы стало вести переговоры, перспективы которых в Китае оценивали как позитивные, а потом начало действовать "непредсказуемо".

По теме

США инициировали торговую войну, и "Китай вынужден принять жесткие ответные меры", приводит РИА "Новости" слова Гао Фэна. В Пекине выразили сожаление, что вынужденные торговые меры нанесут ущерб американским рабочим и фермерам, но во всем виновата протекционистская экономическая политика Вашингтона.

Ранее Белый дом объявил о 25-процентных пошлинах на китайские товары объемом 50 млрд долларов в год. При этом в Вашингтоне предупредили, что если Пекин даст зеркальный ответ, американская сторона введет дополнительные ввозные пошлины. Несмотря на угрозы, китайские власти обнародовали список из 659 импортируемых из США товаров, на которые вводится 25-процентная пошлина.

Накануне Еврокомиссия приняла решение ввести пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США установить пошлины на сталь и алюминий, в том числе европейского производства.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп наводит мосты с Россией

Президент США поделился сокровенным желанием

Над участниками "Северного потока - 2" нависла угроза

Европейские партнеры "Газпрома" раздумывают о целесообразности строить газопровод

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей