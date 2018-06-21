Китай нашел способ отомстить США

Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне

В отношениях с Китаем Соединенным Штатам не поможет дубинка, которую они привыкли использовать с другими. Об этом заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

В Пекине дали понять, что вопросы двусторонней торговли нужно решать рационально, темперамент в этих случаях бесполезен. Американское же правительство сначала вроде бы стало вести переговоры, перспективы которых в Китае оценивали как позитивные, а потом начало действовать "непредсказуемо".

США инициировали торговую войну, и "Китай вынужден принять жесткие ответные меры", приводит РИА "Новости" слова Гао Фэна. В Пекине выразили сожаление, что вынужденные торговые меры нанесут ущерб американским рабочим и фермерам, но во всем виновата протекционистская экономическая политика Вашингтона.

Ранее Белый дом объявил о 25-процентных пошлинах на китайские товары объемом 50 млрд долларов в год. При этом в Вашингтоне предупредили, что если Пекин даст зеркальный ответ, американская сторона введет дополнительные ввозные пошлины. Несмотря на угрозы, китайские власти обнародовали список из 659 импортируемых из США товаров, на которые вводится 25-процентная пошлина.

Накануне Еврокомиссия приняла решение ввести пошлины на ряд американских товаров в ответ на решение США установить пошлины на сталь и алюминий, в том числе европейского производства.