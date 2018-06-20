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Россия промахнулась в торговой войне с США

Фото: GLOBAL LOOK press/Ohde
Америка не заметит экономического удара со стороны Москвы

Для Соединённых Штатов Россия партнер малозаметный, поэтому меры, разработанные российским правительством в ответ на введение США торговых пошлин, являются исключительно "политическим жестом". Так прокомментировала преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС, кандидат экономических наук Галина Кузнецова объявленное накануне главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным введение дополнительных таможенных сборов на американские товары.

Более того, эти ограничения также "не будут чувствительны" для России, поскольку США "по импорту – средний и далеко не ключевой партнер", пишет "Свободная пресса".

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Дело в том, что взаимный товарооборот межу двумя странами настолько невелик, что лишение какой-либо продукции останется не замеченным. В частности, стало известно, что ограничения коснутся импорта строительной техники, но, по словам эксперта, "мы не так уж много закупаем <…> ее всегда можно купить на другом рынке".

"Это не уникальная продукция, а легко заменяемые статьи", – отметила она, добавив, что речь не идет о продуктах высоких технологий.

"Я уверена, что в итоговом списке не окажется статей авиационно-космической отрасли, которые необходимы нам для научных разработок и другой деятельности. Мы не станем ограничивать себя по таким важным статьям", - подчеркнула Кузнецова.

Экономист уверена, что Россия не может все время молчать, поэтому и было сделано политическое заявление, которое не окажет значительного влияния на экономику.

Напомним, что во вторник, 19 июня, глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о том, что в ближайшее время Россия в ответ на пошлины США на сталь и алюминий введет дополнительные импортные пошлины на американские товары, имеющие аналоги на российском рынке. Несмотря на то, что полный перечень товаров, на которые распространятся новые таможенные сборы пока не известен, министр раскрыл, что они коснутся строительно-дорожной техники. В то же время американских лекарств в перечне не будет.

В марте США повысили таможенные сборы на импорт стали и алюминия. В ответ страны Европейского союза установили дополнительные пошлины на ряд американских товаров. О таком же намерении заявили Индия, Турция, Мексика и другие государства.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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